深耕社區 警局辦籃球賽與居民聯誼台灣好新聞報 (2017-01-04 22:09)
記者邱仁武／台南報導
台南市政府警察局，為深耕社區，加強警民互動，充分利用新完成的運動設施，特別在分局籃球場舉行社區籃球聯誼賽，由佳里分局長莊勝雄領軍組成「佳警鐵漢」隊與在地社區民眾組成「佳里鄉親」隊及北門高中學生所組成的「北中小將」隊近30餘人，互磋球技，場面相當熱烈。
社區籃球聯誼賽活動由佳里區籃球委員會林彥伯擔任裁判，在宣布競賽規則後由分局長莊勝雄率領「佳警鐵漢」隊及「佳里鄉親」隊共同宣示「反毒、反詐騙、反霸凌及反危駕」的儀式後進入比賽，賽程採FIBA（國際籃球總會）3對3鬥牛新制，場上各選手奮力表現，三方你來我往共15場次，熱烈互動，其中更有深藏不露的北中小將謝姓同學，三分球顆顆命中，堪稱全場MVP。
佳里分局長莊勝雄寶刀未老，場中追逐，全力封鎖對手籃下切入，暖警阿隆偶有2分球切入佳作。
賽後，佳里分局長莊勝雄表示，這是社區警政工作的最佳寫照，也符合臺南市政府警察局局長黃宗仁「人民最大、基層優先」的理念，希望社區警政工作能在台南市紮根落實，為臺南市治安奠定更穩定的基石。
莊勝雄分局長希望員警注意自己的健康，才能提供民眾優質的服務，更要加強與民眾溝通的管道，有良好的溝通才能化解衝突、解決問題，這次的球賽，警民互動，就是一個好例子。他也特別期勉參賽同學，「認真做事的人，說話才有份量，也才會受到尊重」，認真看待並做好每一件事，讀書之餘也一定要有正當的休閒活動，有事找好鄰居警察幫忙就對了。
佳里分局交通宣導團巡官李晟邦等人也到場作交通、婦幼安全及反詐騙常識宣導與民眾熱
烈互動。
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