陸籍男子陳屍松機旁排水溝 死因仍待查NOWnews今日新聞 (2017-01-04 21:42)
台北市民族東路靠近松山機場一處的排水溝，今(4)日下午有民眾發現一具男屍倒臥在排水溝旁，警消獲報到場處理，在男子口袋中找到一張中國大陸身分證。從現場跡象，研判男子可能曾從後方民宅2樓跌落，但確切死因還需進一步調查。
警消表示，今日下午2時許接獲民眾通報，指出有一名年約40歲的男子陳屍在台北市民族東路靠近松山機場的一處大排水溝旁，救護人員到場後發現男子全身僵硬，無生命跡象，明顯已死亡多時。
警方封鎖現場採證，在男子口袋中找到一張中國大陸身分證，並在男子腳踝處發現血跡，旁邊民宅的圍牆也有滑落的腳印痕跡，研判男子可能曾由民宅2樓滑落，但是否為確切死因則需進一步調查。由於這名陸籍陳姓男子陳屍地點十分偏僻，又鄰近松山機場，地點稍嫌敏感，警方目前正全力蒐證、調查以釐清案情。
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