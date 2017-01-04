台北市民族東路靠近松山機場一處的排水溝，今(4)日下午有民眾發現一具男屍倒臥在排水溝旁，警消獲報到場處理，在男子口袋中找到一張中國大陸身分證。從現場跡象，研判男子可能曾從後方民宅2樓跌落，但確切死因還需進一步調查。

警消表示，今日下午2時許接獲民眾通報，指出有一名年約40歲的男子陳屍在台北市民族東路靠近松山機場的一處大排水溝旁，救護人員到場後發現男子全身僵硬，無生命跡象，明顯已死亡多時。

警方封鎖現場採證，在男子口袋中找到一張中國大陸身分證，並在男子腳踝處發現血跡，旁邊民宅的圍牆也有滑落的腳印痕跡，研判男子可能曾由民宅2樓滑落，但是否為確切死因則需進一步調查。由於這名陸籍陳姓男子陳屍地點十分偏僻，又鄰近松山機場，地點稍嫌敏感，警方目前正全力蒐證、調查以釐清案情。