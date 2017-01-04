WBC／王建民返美 是否打經典賽仍未鬆口NOWnews今日新聞 (2017-01-04 21:51)
旅美好手王建民今晚將搭乘班機回到美國，他也被問到之後是否會加入經典賽中華隊，建仔仍未鬆口，表示還要看訓練的方式與狀況如何，再跟總教練郭泰源聯絡。
建仔去年就前往美國渥佛斯棒球學校自主訓練，還飆出94英哩速球，本季也在皇家隊穩定出賽，成為中繼防線最大亮點。
不過建仔目前還未確定未來要去哪支球隊報到？據了解，目前各球團開出的約可能都還是小聯盟約，建仔是否會有先發還是中繼的機會，還是要看球隊需要。
建仔此趟也要提前帶小孩回去念書外，他也跟郭泓志一起訓練，為明年球季做準備。
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