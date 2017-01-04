旅美好手王建民今晚將搭乘班機回到美國，他也被問到之後是否會加入經典賽中華隊，建仔仍未鬆口，表示還要看訓練的方式與狀況如何，再跟總教練郭泰源聯絡。

建仔去年就前往美國渥佛斯棒球學校自主訓練，還飆出94英哩速球，本季也在皇家隊穩定出賽，成為中繼防線最大亮點。

不過建仔目前還未確定未來要去哪支球隊報到？據了解，目前各球團開出的約可能都還是小聯盟約，建仔是否會有先發還是中繼的機會，還是要看球隊需要。

建仔此趟也要提前帶小孩回去念書外，他也跟郭泓志一起訓練，為明年球季做準備。