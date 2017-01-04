記者張文熹／彰化報導

彰化縣二水鄉一輛隸屬贊修宮9人座的廂型交通車，4日下午發生一起重大車禍，行經員集路五段和坑口路口，駕駛為了閃避突然衝出來的野狗，自撞電線桿，車上8人全部受傷，其中一名老婦人昏迷，因傷勢較重轉送彰化秀傳醫院，經急救還沒脫離險境，田中分局交通隊表示，將進一步釐清肇事原因及責任。

車禍發生於4日下午2點許，由60歲林姓男子駕駛所開廂型車載二水鄉滿贊修宮志工，疑似為了閃避橫過馬路的小狗導致與電桿「對撞」，車上8名乘客都是50多歲到70多歲的老人家，一度有4人受困變形的車中，消防隊搶救送醫，其中1名傷勢較為嚴重的老婦人氣胸昏迷，其餘幸都無生命危險。

警方表示，60歲的駕駛林金榮僅雙腳擦挫傷，當時載著一貫道道親由二水前往彰化基督教醫院探視住院信徒，要回到贊修宮行經該路段時，路旁突然衝出一隻野狗，他為了閃避卻失控撞上電線杆。

警方調查，因車內後座多是6、70 歲的信徒，有多人疑似未繫上安全帶，因此在衝撞時，也衝上前撞上前方座椅，因此多為腿部挫傷、骨折等，而傷勢最嚴重的陳姓婦人頭部有T字型撕裂傷、右小腿骨折，警消趕到時已陷入昏迷。

彰化縣消防局第二大隊獲報，出動14名人力及8輛救護車到場搶救，當時，一度有4名傷者受困，最後，8人全數救出並分別送往員林基督教醫院、員榮醫院、衛福部彰化醫院以及田中仁和醫院醫治，其中1名送仁和醫院的婦人因氣胸昏迷，轉送彰化秀傳醫院救治。