Master完勝常昊 將獲勝的場次刷新為58場北京新浪網 (2017-01-04 20:45)
1月4日下午，神秘賬號「Master」（大師）繼續在野狐圍棋網上挑戰人類頂尖高手，第58局的對手是老牌世界冠軍常昊九段，本局大師開局將對手壓制在低線一舉取得勝勢。這也是大師的第58勝。
（陳金鐸）
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