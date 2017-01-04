由梅林街道辦主辦，深圳梅園小學承辦，深圳果輝足球俱樂部協辦的梅園「賀歲杯」足球邀請賽在2017年1月1日落下了帷幕。出席本次邀請賽閉幕式的嘉賓有福田區梅林街道辦武裝部部長-劉東升、梅園小學校長-周紹貞、梅園小學工會主席-王偉堅、前國腳現任深圳人人足球俱樂部領隊-朱波以及果輝足球俱樂部創始人-果輝本次賽事共邀請自全市社會各界的20支球隊400多名運動員，其中青少年組十支球隊、成人組十支球隊。

足球夢也是中國夢，國家非常重視發展足球運動，中國足球改革總體方案中強調：要讓青少年足球、校園足球、社會足球等培養途徑融會貫通，共同促進足球事業的發展。

這屆由梅林街道辦牽頭的 『梅園賀歲杯』 一方面以足球賽的活動形式，豐富了社區的文體娛樂活動，將足球項目與群眾生活進行結合。另一方面，『梅園賀歲杯』 也是福田區獨一無二的青少年與成人足球聯賽，給參賽隊員一個公平競爭的平台，給家長和老師一個同場競技的機會，讓我們的孩子和父母共同度過一個充滿運動活力的元旦小長假，這是我們的特色也是我們的出發點。

此次比賽的運動員們都發揮出了非常高的競技水平，證明了在梅林街道辦的帶領下，我們梅林地區的校園足球水平、業餘足球水平，都有了長足的進步，其中梅園教工隊隊伍和鳳凰小學分別獲得了此次比賽的成人組冠軍和青少年組冠軍，獲得成人組最佳門將的是來自梅園家長隊的王俊峰，獲得成人組最佳射手的是來自梅園教工隊的陳志傑，獲得成人組最佳球員的是梅園教工隊洪躍春，獲得青少年組最佳門將的是來自民治小學隊的袁舒磊， 獲得青少年組最佳射手的是來自鳳凰小學隊的蔡志宜，獲得青少年組最佳球員的是梅園小學隊的馮佳明。