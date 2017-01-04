日期:1月4日，山西男籃對陣北京隊的最後一節比賽進行到還剩10秒32秒時，山西男籃以68-69落後北京隊，比賽場面非常的焦灼。山西隊富蘭克林投出三分不中后，馬布里搶到籃板，富蘭克林在和馬布里的爭搶中，將馬布里拉倒在地。

裁判立刻吹罰富蘭克林違體犯規，這一判罰也通過字幕和央視的轉播送達到了收看直播的球迷面前。山西男籃的教練組對這一判罰非常不滿。現場三名裁判請求技術暫停后，進行了簡單的磋商，比賽也因此中斷了三分鐘。裁判隨後宣布改判，這一球富蘭克林只是普通犯規。這個改判讓現場的球迷非常的不滿，噓聲四起大喊黑哨的同時也讓京罵再度在五棵松響起。

（Eric）