旅美好手張進德今天參加家扶記者會，展現回饋社會的決心，身為家中老大哥的他表示，自己過去受家扶基金會很多的照顧，讓自己求學、打球都無後顧之憂，因此現在社會需要自己貢獻，當然應該盡一己之力。另外，他也認為能上大聯盟不僅是個人的事，也是為了讓過世的長輩感到驕傲，因此會全力去拚。

張進德今擔任家扶大使，關心國內的貧窮家庭，也送給小朋友們大紅包以及捐出個人手套。過去也曾接受家扶幫助的他，對於這些家庭很能感同身受，在觀看紀錄片甚至還忍不住落淚，他也希望藉由自己的加入，未來能有更多人能注意到這些家庭，因為他們真的需要幫助。

「如果能上大聯盟，想跟阿嬤說自己做到了，很欣慰弟弟們也走在棒球路上，希望他們未來能有好的成就，繼續回饋社會。」張進德很有感觸的說，自己小時候就是阿嬤帶大的，因此今天看到這些隔代教養的貧困家庭，自己很有感觸，這幾年在美國打出了一些成績，希望在天上的家人們都能看到。

因此，今年對他來說是相當重要的一年，因為能否拚上大聯盟，在春訓調整得如何是關鍵,他也透漏兄弟之間有約定，要讓天上的爸爸感到驕傲，在美國的成績不僅是對自己，對家人也同等重要。

「哥代父職」的他也相當為家人著想，過去曾照顧過張進德一家的家扶社工賴司鐸表示，張進德相當樂觀、開朗，在父母離開後，也一直承擔著爸爸的責任，最近也有計畫想買房，讓一家人能住在一起，共享天倫。