MLB／張進德拚大聯盟：想讓天上的阿嬤看到NOWnews今日新聞 (2017-01-04 21:09)
旅美好手張進德今天參加家扶記者會，展現回饋社會的決心，身為家中老大哥的他表示，自己過去受家扶基金會很多的照顧，讓自己求學、打球都無後顧之憂，因此現在社會需要自己貢獻，當然應該盡一己之力。另外，他也認為能上大聯盟不僅是個人的事，也是為了讓過世的長輩感到驕傲，因此會全力去拚。
張進德今擔任家扶大使，關心國內的貧窮家庭，也送給小朋友們大紅包以及捐出個人手套。過去也曾接受家扶幫助的他，對於這些家庭很能感同身受，在觀看紀錄片甚至還忍不住落淚，他也希望藉由自己的加入，未來能有更多人能注意到這些家庭，因為他們真的需要幫助。
「如果能上大聯盟，想跟阿嬤說自己做到了，很欣慰弟弟們也走在棒球路上，希望他們未來能有好的成就，繼續回饋社會。」張進德很有感觸的說，自己小時候就是阿嬤帶大的，因此今天看到這些隔代教養的貧困家庭，自己很有感觸，這幾年在美國打出了一些成績，希望在天上的家人們都能看到。
因此，今年對他來說是相當重要的一年，因為能否拚上大聯盟，在春訓調整得如何是關鍵,他也透漏兄弟之間有約定，要讓天上的爸爸感到驕傲，在美國的成績不僅是對自己，對家人也同等重要。
「哥代父職」的他也相當為家人著想，過去曾照顧過張進德一家的家扶社工賴司鐸表示，張進德相當樂觀、開朗，在父母離開後，也一直承擔著爸爸的責任，最近也有計畫想買房，讓一家人能住在一起，共享天倫。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤滑鼠．迷你 滑鼠．line 滑鼠．Aspire 滑鼠．A4 滑鼠．NB 滑鼠．BLOODY 滑鼠．Cyborg 滑鼠．Melody 滑鼠．滑鼠 M105．電話滑鼠．滑鼠 g300．Yvonne 滑鼠．Lady 滑鼠．滑鼠 1000．zippy 滑鼠．Razer 地獄狂蛇滑鼠．三星 滑鼠．TOUCH 滑鼠．PETS 滑鼠．微軟 Arc touch 滑鼠．s512 滑鼠．eZova 滑鼠．CK 滑鼠墊．微軟無線滑鼠鍵盤組．滑鼠 藍牙．充電 滑鼠．羅技 M905 滑鼠．滑鼠 M560．有線 滑鼠
Master為何為他破例 這位老人是中國圍棋的魂【北京新浪網】
Master帶來圍棋技術革命 重新教你妖刀大雪崩(多譜)【北京新浪網】
柯潔雖敗卻看到慢棋希望 人類虧在心態和判斷【北京新浪網】
古力：圍棋真理被改變 胡耀宇：AI未必碾壓人【北京新浪網】
Master選對手如皇上點妃翻牌 柯潔朴廷桓排隊苦等【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》