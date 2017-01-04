來源：微信公眾號阿里金融雲

西江月

飲酒開懷酣暢，洞簫笑語尊前。

欲看盡歲歲年年，悠然輕雲一片。

賞美景開新釀，人生堪笑歡顏。

故人何處向天邊，醉里時光漸漸。

比起朋友圈的辭舊迎新，這篇略傷感的詞是不是高雅許多，咋一眼看上去以為出自哪位大家之手，其作者與年初擊敗圍棋冠軍的Alphago有一個共同的名字，叫做人工智慧（AI）。下面為大家簡單揭秘AI如何作詩。

生成宋詞的演算法來自廈門大學和浙江大學的三位學者，主要針對宋詞這種特殊的漢語詩歌體裁，設計了其自動生成演算法及其實現方法。根據宋詞特點設計了基於平仄的編碼方式，將「平、仄」與「0、1」編碼相對應的編碼方案。比如詞牌《清平樂》平仄分佈如下：

⊙平⊙仄，⊙仄平平仄。⊙仄⊙平平仄仄，⊙仄⊙平⊙仄。

⊙平⊙仄平平，⊙平⊙仄平平。⊙仄⊙平⊙仄，⊙平⊙仄平平。

其中⊙表示可平可仄。根據我們的編碼方案可得如下編碼串：

*0*1，*1001。*1*0011，*1*0*1。

*0*100，*0*100。*1*0*1，*0*100。

通過對大量宋詞語句構成的分析，發現組成句子的有效模式的數目是有限的，並且呈現出了層次化的結構，因此比較適合採用DFA（deterministicfinite automata）來表示。隨機組合的詞語，在產生大量的備選個體后，逐個進行DFA 分析測試，通過留下，沒通過則剔除。

宋詞的語義計算問題，包括詞義相關度計算、詞義相似度計算，以及風格情感一致性計算3個方面。計算詞義相關的目的是建立詞語間的關聯，發掘詞語共現和搭配的可能，從而保證生成詩詞行文和主題上的連貫。

再為大家奉上根據該演算法演繹出的其他兩首詞

清平樂

相逢縹緲，窗外又拂曉；

長憶清弦弄淺笑，只恨人間花少。

風雨重陽又過，登高多少黃昏；

黃菊不待清尊，相思飄落無痕。

佳人 點絳唇

人靜風清，蘭心蕙性盼如許。

夜寒疏雨，臨水聞嬌語。

佳人多情，千里獨回首。

別離后，淚痕衣袖，惜夢回依舊。

（以上內容部分摘錄於arobot007 《逆天的演算法》）

文學正在被AI「臨摹」，那其他行業呢？吳曉波頻道年終秀現場演講中，他也重點提到了「人工智慧」將進入我們的生活、穿透我們的產業。他先播放了一段機器人學習他的聲音后，自動念出的一段文字；之後又提到了他調研的一家金融科技公司，做互聯網金融銷售（P2P），用400人做以前2400人的工作，砍掉了2000人，但是在過去十個月里發展了500萬用戶，做了200多億的貸款餘額。通過大數據和深度學習的方式，把你的名字、一些信息告訴他們，機器可以在兩分鐘之內認定能不能貸款給你30萬。

在阿里雲的視角中，金融行業AI發展有五個關鍵詞：數據拼圖、實時智能、人工智慧、數據眾智和數據法規。阿里雲也在這5個方向做著小而美的實踐，例如：螞蟻小貸的「310」放貸；支付寶數億併發量下的實時風控；合眾人壽基於語音人工智慧的自動化客服；永安保險基於數據合作來進行車險個性化定價；阿里巴巴的天池數據大賽，數萬數據科學家正在海量數據池中「掘金」。

2017，AI正在大踏步向我們走來……