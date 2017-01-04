上個月，多個一線城市公佈了網約車管理細則，雖然各地對網約車從業者的要求不盡相同，但傳遞出一個相同信息——規範網約式新興市場，整治「大城市病」。根據公開報導，在規範網約車的同時，不少地方還將監管目光瞄準了快遞、送餐行業，例如，新修訂的《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》著重強調要加強對快遞、送餐行業非機動車的管理；上海、青島等地交警則先後對快遞、送餐行業電動車開展了專項整治。這意味著，外賣和快遞從業人員或將成為下一個重點規範的對象。

「騎手」經濟與野蠻駕駛

外賣、快遞確實給我們的生活帶來很多便利，而隨著業務量的激增，這些行業的「騎手」也引發了一些問題，比如，不遵守交通規則、橫衝直撞、野蠻駕駛。

去年4月，「順豐快遞小哥被打事件」一度網路熱點，當時，順豐快遞小哥駕駛的三輪車與一輛黑色小轎車發生剮蹭，轎車車主下車后辱罵並掌摑快遞員，而快遞小哥卻一直低頭不語。從這一事件可以看出，一方面大家對快遞人員缺乏理解和關心，另一方面也反映出快遞人員駕駛的問題。

近期，有一線城市的快遞三輪已基本實現一車一號，一車一人對應管理，如果快遞三輪車出現交通違法情況，交管部門可根據編碼向對應的快遞公司追責，責任到人。定向追責的管理機制，降低了「騎手」不遵守交通規則帶來的隱患，這有利於城市管理，同時也保障了交通參與者的安全。

千億市場急需規範整治

數據顯示，2015年中國餐飲O2O在線用戶規模超過2億人，2015年在線餐飲收入1389億元。如此巨大的外賣服務市場，吸引了大量從業人員加入「騎手」隊伍。一名美團外賣配送員告訴筆者，在廣州做外賣配送，訂單量充足的時候每月能賺5000多元，最多時能拿到8000多元。

高收入也提高了外賣配送員對「好評」的高要求，筆者就曾被一個外賣配送員「騷擾」，請求對他的送餐過程給予好評。另外，由於從業人員素質參差不齊，媒體亦曾報導過個別美團外賣配送員對點餐人員起色心的事例。這兩個問題，一是個人信息安全問題，一是外賣員的素質問題。可見，我們在享受外賣送餐的便捷服務同時，也希望個人權益得到有效保障。

其實在O2O火熱的背景下，因為客戶給差評而被店主騷擾或毆打的事情，曾經屢屢有發生。有店主在客戶結婚之時寄送冥幣的，有通過「呼死你」軟體電話騷擾的，有直接通過發送簡訊威脅的。

作為互聯網O2O餐飲的代表，美團外賣等企業應擔負起行業標杆的作用。有專家表示，對送餐員進行實名認證和過往犯罪史調查，應該是僱主的責任，對自己的送餐員進行交通普法和技能培訓，也是企業做大做強的基本要求。