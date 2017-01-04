（中央社記者韓婷婷台北2017年1月4日電）生技中心為配合政府推動生技醫藥產業發展，全面接手南港生技育成中心，以非營利的模式營運，力促南港生技育成中心營運再創高峰，並成為北台灣的創新生技研發與服務的生技產業聚落。



南港生技育成中心於今年正式由生技中心全面自主營運，今天舉行轉行暨揭牌典禮，南港生技育成中心主任夏尚樸表示，育成中心自2004年起營運至今，已累計培育包含台灣微脂體（4152）、彥臣（4732）等高達66家生技公司，畢業的生技公司47家，促成投增資金額逾新台幣57億元，其中有6家公司上市櫃，包括2016年4月上興櫃逸達生物科技，及2016年9月掛牌的順天醫藥生等



生技中心董事長蔣丙煌指出，台灣要成為「亞太生技醫藥研發產業中心」，就必須落實「整合在地創新聚落」政策，政府現已著手規劃自北到南，串接全台生技廊帶，選定台北南港、新竹竹北、中科及南科，連接在地特色，形成南到北的帶狀「生技醫藥研發產業聚落」，並將四大生技聚落串連一線，落實產業、學術與研究單位彼此支援與交流，同時引進國際人才、技術、資金，形成有助創新的台灣生技產業生態環境，替台灣建造為亞太生技醫藥的重鎮奠定扎實基礎。



生技中心執行長甘良生指出，將善用生技中心豐沛的研發技術能量，結合產業服務多項配套措施，推動南港生技育成中心成為北台灣的創新生技研發與專業研發服務的生技產業聚落。



夏尚樸指出，南港生技育成中心非但擁有生技中心30多年來所累計建立的完整藥物研發與產業推動團隊外，更投入數千萬元生技研發所需負壓室、無塵室、組織培養室、精密儀器室等硬體設施，未來南港生技育成中心希望持續透過輔導新創生技公司，與研發成果技術移轉方式，將國內外重要的生技研究成果產業化。