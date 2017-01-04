桃猿續約王柏融五年 中職最年輕50萬選手中廣新聞網 (2017-01-04 21:10)
中職LAMIGO桃猿隊宣布將和明星外野手王柏融續約五年，保證年薪三千萬還外加180萬激勵獎金，不滿24歲的王柏融將成為中華職棒史上最年輕拿到月薪50萬元的選手。
（陳楷報導）
王柏融加入中華職棒第二個球季就囊括安打王、打擊王、最佳九人跟金手套外野手加上年度新人跟MVP六項大獎。前年加盟LAMIGO時月薪只有十萬元，球團季末換約直接翻五倍，今年、明年跟後年都是50萬元，2020年55萬，2021年60萬。
LAMIGO球團也曾經給過林智勝五年長約，但當年林智勝已經打了七年職棒，王柏融只打了一個半球季就受到球團肯定用五年長約綁人。過去兩年桃猿整體薪資都在聯盟四隊墊底，但王柏融的合約總價3180萬超越林智勝甚至當年的陳金鋒，成為LAMIGO隊史最大筆合約。還不滿24歲的王柏融也打破潘威倫的紀錄，是中華職棒史上最年輕拿到50萬月薪的選手。
王柏融也一直沒有放棄旅外的機會，按照目前聯盟規定，滿三年資歷後2019年球季就可以在球團同意下加盟國外球隊。換句話說，LAMIGO綁約五年也是投資王柏融的未來，如果真的被挖角還可以回收轉隊費。
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