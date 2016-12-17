大陸廣西發生男子闖入幼稚園，砍傷十一名學童事件。這十一名學童送醫急救，嫌犯已經被捕。



大陸媒體說，今天下午三點半左右，廣西憑詳市一名男子，翻牆進入一家幼稚園，揮刀砍傷十一名學童。報導說，嫌犯砍傷十一名兒童；但也有媒體說，他砍傷十二名兒童。



案發後，受傷學童送醫治療，砍人兇手被警方逮捕。目前還不清楚兇手身份，以及他為甚麼攻擊幼稚園兒童。



（圖片取自網路）



