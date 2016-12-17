廣西男子闖入幼稚園 砍傷十一名學童中廣新聞網 (2017-01-04 21:10)
大陸廣西發生男子闖入幼稚園，砍傷十一名學童事件。這十一名學童送醫急救，嫌犯已經被捕。
大陸媒體說，今天下午三點半左右，廣西憑詳市一名男子，翻牆進入一家幼稚園，揮刀砍傷十一名學童。報導說，嫌犯砍傷十一名兒童；但也有媒體說，他砍傷十二名兒童。
案發後，受傷學童送醫治療，砍人兇手被警方逮捕。目前還不清楚兇手身份，以及他為甚麼攻擊幼稚園兒童。
（圖片取自網路）
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