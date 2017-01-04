大福彩中獎號碼09，16，20，21，22，34，40特別號30中廣新聞網 (2017-01-04 21:10)
大福彩中獎號碼09，16，20，21，22，34，40
特別號30
今彩539中獎號碼07，09，11，22，37
三星彩正彩號碼574
四星彩正彩號碼2714
提醒您以上號碼僅供參考，以台彩公司正式公告為準
(開獎日期1月4日)
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