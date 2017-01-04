打從水冷911第一代的Type 996開始，911市售版就出現高性能的GT系列，搭載渦輪引擎的GT2，輸出雖是全車系最高，但沒渦輪的GT3憑藉「準賽車化」設定，性能操控最貼近正統競技廠車，展現「高手坐駕」之姿也深獲性能車迷熱愛！屬第二世代的Type 997 GT3，不論前期3.6L、後期3.8，標準版與RS版的差別只在於車體輕量化，舉凡引擎、輸出甚至外觀造型並沒像後繼的991有明顯不同。停產快5年的997式樣，中古行情普遍從$300萬元開始起跳，相較於當初新車價，甚至目前賣價高達$738萬元的新版911 GT3、$998萬元的GT3 RS，當然也成為改裝市場的Porsche主力！

雖說擅長911 GT3強化的廠家不少，彼此的升級效果也極為突出，但能營造出高度競技氛圍，這組德國「Loma Motorsport」推出的RS1寬體套件絕對是箇中翹楚！一向秉持「From the Track to The Street」原則之下，Loma Motorsport參考車輛規格屬FIA GT3等級的911 GT3 R賽車，也讓道路版的911 GT3有「戰袍」可穿。整體改造幅度雖不小，只剩車頂沒動，本身採用比碳纖維更有輕量、剛性特色的功夫龍材質，變身同時也兼顧車體減重的需求，有大下壓力又有偷輕，輸出表現當然更為精湛，要是再搭配動力強化的話，新911 GT3 RS就算有500ps也得小心了.....（photo by LOMA Bodykits & Custom Wheels FB page & Rennlist.com）