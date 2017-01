打從水冷911第一代的Type 996開始,911市售版就出現高性能的GT系列,搭載渦輪引擎的GT2,輸出雖是全車系最高,但沒渦輪的GT3憑藉「準賽車化」設定,性能操控最貼近正統競技廠車,展現「高手坐駕」之姿也深獲性能車迷熱愛!屬第二世代的Type 997 GT3,不論前期3.6L、後期3.8,標準版與RS版的差別只在於車體輕量化,舉凡引擎、輸出甚至外觀造型並沒像後繼的991有明顯不同。停產快5年的997式樣,中古行情普遍從$300萬元開始起跳,相較於當初新車價,甚至目前賣價高達$738萬元的新版911 GT3、$998萬元的GT3 RS,當然也成為改裝市場的Porsche主力!

雖說擅長911 GT3強化的廠家不少,彼此的升級效果也極為突出,但能營造出高度競技氛圍,這組德國「Loma Motorsport」推出的RS1寬體套件絕對是箇中翹楚!一向秉持「From the Track to The Street」原則之下,Loma Motorsport參考車輛規格屬FIA GT3等級的911 GT3 R賽車,也讓道路版的911 GT3有「戰袍」可穿。整體改造幅度雖不小,只剩車頂沒動,本身採用比碳纖維更有輕量、剛性特色的功夫龍材質,變身同時也兼顧車體減重的需求,有大下壓力又有偷輕,輸出表現當然更為精湛,要是再搭配動力強化的話,新911 GT3 RS就算有500ps也得小心了.....(photo by LOMA Bodykits & Custom Wheels FB page & Rennlist.com)