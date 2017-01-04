isCar！Lexus全新第四代GS在2012年3月正式於國內上市，首度採用家族化紡錘型水箱護罩，使GS有著更加動感、銳利的表情，而F Sport車型更在凹凸有致的前保桿詮釋之下，顯得更有運動氣息，不過更厲害的來了，這輛由Five Axis操刀改裝的GS乍看之下平淡無奇，但仔細一看卻令人肅然起敬！

這輛命名為「Lexus Project GS 2.0」的實裝車，是以Lexus GS350 F Sport為基礎所打造而成。車頭造型跟原廠好像沒有太大不同，只不過是把水箱護罩格網、中央橫柵與Lexus廠徽改成黑色而已，可是在與原廠比對之後發現，除了在兩側進氣孔下方增加了擾流板之外，進氣孔面積也變大了一些、外框線條也變得銳利，當然因應前暴龜輪拱，保桿也變寬不少。

車尾部分很明顯看出Five Axis所採用的鴨尾，是L形會覆蓋到行李廂蓋後方的形式，加上改裝後保桿包含體積更大的下分流器，車尾變得更加方正、厚實，而梯形雙出口尾飾管造型與原廠極為相似，不過口徑卻放大許多；最後就是看起來若有似無的暴龜輪拱，展現車身寬體「Clean」的質感，加上造型奇特、有幾分科幻感的車身側裙，這輛Lexus Project GS 2.0有一種無法言喻的美感。

改裝AirRunner TC-5氣壓式避震器以便隨時調整車高，改裝Five Axis採用五幅雙肋細爪骨架設計的鋁圈，裝在GS上運動風格鮮明，前9.5Jx20、後10.5Jx20規格搭配Yokohama Advan前245/35 R20、後285/30 R20輪胎，煞車系統則是改裝Stoptech前對六、後對四多活塞卡鉗搭配前380mm、後355mm打孔碟，使底盤性能大幅升級。

圖片出處：Five Axis