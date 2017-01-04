isCar！X-3在台灣雖然是一款甫於2016年初才上市的全新車型，但是原廠早在2014年11月便已發表，2015年便於日本及歐美等市場開賣，到2016年底雖然只有兩年，但是日本方面已對CX-3發表兩次小改款，最近的一次是2016年10月，台規版是否會跟進?何時會跟進?非常令人好奇。

CX-3目前可是國內迷你SUV級距的當紅炸子雞，在2016年創下2576輛掛牌成績，一躍成為國內進口迷你SUV新龍頭，是Mazda在台眾家車系中銷量成績僅次於Mazda3和CX-5，但此等成績已經十分難得，因為CX-3不僅擠下了2015年該級距的Nissan Juke，該車的出現，也讓該級距市場規模從2015年的不到4000輛，一下子便跳上近7000輛的水準，若是再加入國產的Honda HR-V，總量已達萬輛門檻前。

日規版這次小改款的重點除了配置當前車廠積極推向全家族的「G-Vectoring Control 」系統外，行路舒適性是新車的另一重點，為改善現有車型的靜肅性，全車系配置NSS減震降噪技術(Natural Sound Smoother)，並增加後尾門玻璃的厚度，車內隔音與吸音材料也同步予以強化。另一方面，為降低路面對後懸吊的衝擊，扭力臂上的襯套角度也經過調整，可有效降低25%的衝擊力道。前懸吊也同時經過微調，讓轉向反應更加流暢自然。

日規CX-3在其它配備上還增添了ALH可調適性LED頭燈（Adeptive LED Headlight），這項配備在日本當地同級距市場雖然不是首見，但是該頭燈的性能更好，不僅照明範圍更大，其關鍵的遠光燈從原來的4等份劃分，在新車燈改為11等份，碰上對向來車可以做更細緻的照明分配，同時也能兼顧路旁的行人，與普遍高度在6米的路邊行車標幟。另外新車也把可自動煞停的智慧型都會煞車輔助系統（Advanced Smart City Brake Support）納入配備清單中。

日規CX-3的變動看來真不小，相信很多人都希望快快導入到新車上，不過國內台灣馬自達對此態度還相當保守，表示目前引進之2017年式新車暫無變動。據推測，新車可能最快到第二季甚至是年中之後才有機會得見，消費者目前也只能稍安勿躁。