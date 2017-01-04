【中央網路報】

邁入第6年的「文山是我家‧溫馨遊園展關懷‧文山區獨居長者105年度歲末園遊會」，1月6日上午10時30分在臺北市立動物園廣場隆重登場，主辦單位恆安照護集團董事長胡世賢、文山區長鄭裕峯、動物園長金仕謙歡迎各界踴躍參加，共襄盛舉。這項公益活動是由財團法人臺北市私立恆安老人長期照顧中心受託經營兆如老人安養護中心、市立動物園、文山安全社區暨健康城市促進會、永慶慈善基金會持續主辦，文山老人服務中心承辦外，尚有文山區公所等60個各界單位所提供的美食及遊戲共29個攤位，並動員區內300多位熱心志工共同協辦，以及臺北市義交大隊的熱情接送服務，展現文山區資源網絡大團結的氣勢。主辦單位表示，今年共邀請文山區列冊獨居長者、低收入戶0-1類及弱勢邊緣家庭達883戶參加，將分別發放500元紅包，並由指南宮致贈每位參加者壽麵禮盒1份，胡董事長並援例提供1萬元大紅包10個計10萬元提供摸彩。在將近3小時的活動當中，亦陸續抽出由藝人郭采潔、國際扶輪3520地區、華樂扶輪社慷慨贊助的5000元紅包，使得活動場面萬頭鑽動，熱鬧滾滾。今年在木柵農會領銜捐贈近千盒的糙米粥帶動下，現場的愛心物資可謂滿坑滿谷，每位受邀民眾在與福利攤位進行互動遊戲後，均能開心兌換贈品帶回家。園遊會分為紅包發放、歡樂舞台、福利攤位諮詢服務及美食饗宴等設計，免費提供香噴噴的可口美食，令獨居長者、低收入戶及弱勢家庭感受溫馨愉悅。值得一提的是，今年的活動主軸更增公「藝」(公益)氣息，現場匯集了「跨世代藝人」合力送暖，有性感名模倪雅倫、實力派演員張本渝以及青春洋溢的果凍姊姊與民眾熱情互動，穿梭做公益。在壓軸階段更有資深藝人司馬玉嬌及金鐘主持陳凱倫帶來的懷舊金曲─公益齊傳唱，藉由動人的歌聲將各界關懷之情，帶入每位受邀民眾的心坎裡。園遊會由恆安照護集團董事長胡世賢與文山區長鄭裕峯共同主持。胡世賢指出，從建國百年開始，每一年的園遊會都讓獨居長者及弱勢家戶充滿期待，今年繼續擴大舉辦園遊會，是要以更積極的行動，凝聚各界對獨居長者的關懷，並表達對社區的關心，很感謝區公所及各機關、團體等公、私部門共襄盛舉。此一活動自100年起至今，已連續辦理6年，每年平均約1500人參與，6年來合計受益突破9000人次。(王鵬捷 編)