高鐵歡慶10週年 邀請民眾一起做愛心台灣好新聞報 (2017-01-04 19:21)
記者陳駱宜宏／新竹報導
人來人往的高鐵站內最近多了許多裝飾，這是為了慶祝即將到來的通車十週年，高鐵特別在全台12站舉辦的展覽，與大家分享一路走來的許多故事。
高鐵站也長期關注在地，提供場地舉辦活動，也贊助弱勢孩童出遊的願望，連續七年舉辦的高速傳愛助學計畫也成功募集超過1億的金費，今年為了慶祝十週年，也即將延續活動，期望為偏鄉孩童盡一份心力。
高鐵站不僅提供快速的交通服務，也成為大家生活中的新地標，通車十年展望未來，活動期間高鐵更有多項活動，就是要回饋旅客，優惠大家。
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