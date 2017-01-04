記者陳駱宜宏／新竹報導

人來人往的高鐵站內最近多了許多裝飾，這是為了慶祝即將到來的通車十週年，高鐵特別在全台12站舉辦的展覽，與大家分享一路走來的許多故事。

高鐵站也長期關注在地，提供場地舉辦活動，也贊助弱勢孩童出遊的願望，連續七年舉辦的高速傳愛助學計畫也成功募集超過1億的金費，今年為了慶祝十週年，也即將延續活動，期望為偏鄉孩童盡一份心力。

高鐵站不僅提供快速的交通服務，也成為大家生活中的新地標，通車十年展望未來，活動期間高鐵更有多項活動，就是要回饋旅客，優惠大家。