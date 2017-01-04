（中央社記者王靖怡台北2017年1月4日電）NCC今天說，台灣大哥大違反個人資料保護法，將有用戶個資的申訴單轉給非執行申訴業務人員，沒做好用戶個資管理，依法開罰新台幣10萬元。



國家通訊傳播委員會（NCC）下午在例行記者會表示，這起案件是台灣大哥大股份有限公司處理用戶申訴案件，將有用戶個資的申訴單傳給非執行申訴業務人員，違反個資法規定，委員會決議依法裁罰。



NCC說，案件起因是當事人與通訊行發生糾紛，向台灣大哥大客訴，發現台灣大哥大直營店長將載有用戶個資的申訴單，傳給被申訴的通訊行業者，再向NCC申訴。



NCC表示，台灣大哥大沒做適當個資隱匿，就直接將用戶個資傳出去，且申訴業務應由台灣大哥大直接處理，卻傳給與執行申訴業務不相關人員，決議依違反個資法裁罰。



NCC發言人翁柏宗說，台灣大哥大沒做好用戶個資管理，將有用戶個資的申訴資料傳給非執行申訴業務人員，開罰是要求電信事業應重視保護用戶個資。