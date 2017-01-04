大福彩開獎中央社 (2017-01-04 20:50)
（中央社台北2017年1月4日電）第106001期大福彩今晚開獎，中獎號碼為09、40、21、20、34、22、16，特別號為30。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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