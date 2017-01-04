今彩539開獎中央社 (2017-01-04 20:40)
（中央社台北2017年1月4日電）第106003期今彩539開獎，中獎號碼22、07、09、37、11。3星彩中獎號碼574，4星彩中獎號碼2714。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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