北農抗議北市漲租金 不排除春節前罷工中央社 (2017-01-04 20:34)
（中央社記者游凱翔台北2017年1月4日電）台北農產公司今天晚上指出，北農工會為了抗議台北市政府調漲50%租金，不排除在春節前罷工3天，以此表示抗議。
北農晚間表示，為了抗議台北市政府調漲50%租金，北農企業工會不排除在春節前3天罷工，以此抗議。
不具名人士表示，北農是「靠天吃飯」，無法保證每個月營收都很好，而北市調漲50%租金是市場上極為罕見的例子，可能因此導致106年度虧損嚴重，屆時福利沒了，賣命的員工又作何感想。
他強調，若北市府仍不妥協，就可能在春節前3天罷工。
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