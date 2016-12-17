廣西男子闖幼稚園砍傷12幼兒 已被補中央社 (2017-01-04 20:48)
（中央社台北4日電）綜合澎湃新聞、新浪廣西等報導，中國大陸廣西憑祥市一名男子今天下午3時30分左右闖入一家幼稚園內，砍傷12名幼童。目前，兇嫌已被警方逮捕。
報導引述憑祥市委宣傳部工作人員證實，這起襲擊幼童事件發生於憑祥市南山坪山貨場門口小聰仔幼兒園。
工作人員表示，兇嫌共砍傷學童12人，其中1名學童傷勢較重，但均暫無生命危險。事發後，兇嫌被警察當場逮捕。
憑祥市公安局通報指出，覃姓兇嫌，1975年出生，家住憑祥市憑祥鎮南山村。警方將全力偵查，查明兇嫌犯案原因。1060104
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