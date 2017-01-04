【張國興 花蓮玉里】

花蓮縣偏鄉地區的公共運輸普及性差，造成許多鄉親交通不便，尤其是長者居多的聚落，更是極待補強，為了提升交通服務品質，交通部與玉里鎮合作，首度試辦計程車代替公車的運輸方案，原本一趟要上百元的計程車資，未來老人或學生只要15元就能搭乘，只是這項以服務為目的地的政策，雖然受到民眾的認同，卻也引發當地計程車業者的反彈。

阿婆在旁人的攙扶下坐上計程車，準備返回距離鎮上5公里遠的樂合社區，這樣的交通服務，讓他們覺得非常便利又安全。

玉里鎮居民：「(阿嬤舒不舒服？舒服哦。這是免費的計程車對不對？) 很舒服。她很喜歡坐 。(很喜歡坐哦？) 還要坐，還要坐。」

玉里鎮樂合里里長 陳阿洲：「(如果沒有這個車，平常公車的部分，大概多久會有1班？)差不多1個小時，我們要等也等不及，還要走一段路，一些老人家是很困擾的，有些老人家要去醫院，或者是到車站，到市場去買菜，對這個車程是很有用途很好處。」

這就是交通部今年編列150萬元，首度在花蓮縣玉里鎮試辦的DRTS需求反應式運輸服務系統，也就是以計程車替代公車，不但有像公車定點式的招呼站，也可以預約搭車，解決偏鄉地區交通不便的窘境。

玉里鎮長 龔文俊：「過去補助都是運用客運，但是因為這3個部落，居住的民眾比較分散，大型的公共交通工具是難到達的，尤其老人家占了將近有7成，民眾要洽公實屬不方便，所以在去年的年初，經過了中央的交通單位，來跟我們公所洽詢這件事。」

其它地方都給你們載，不然你們每個地方，都可以派車去載沒關係，你們都可以派車去載，國家有錢，交通部有錢，只有3條路線而已，什麼只有做這3條路線，我們也是做這3條路線而已。

雖然政府的立意良善，但此舉卻引發當地計程車業者的不滿，擔心原本就不好的生意，未來更是雪上加霜。

計程車司機：「那個源城坐只要25塊，我們跑跳表大概120、130，我問你，你要叫我們怎麼生存。」

玉里鎮長 龔文俊：「玉里的這些計程業者能夠組織成一個合作社，明年度也能夠競標，對於中央跟交通部的計畫的一些補助，他們也能夠不會影響到他們的生意，對於民眾的權益也能夠顧及。」

目前這3條路線，分別是針對偏遠又分散的樂合社區、安通社區以及源城里，總共有將近5千位民眾受惠，其中長者占7成，試辦前3個月更是免費，以後將以全票25元，敬老、愛心和學生票，15元來實施。