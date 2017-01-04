【潘成旺 屏東潮州】

隨著民眾食安觀念的建立，傳統市場也跟上時代腳步，屏東潮州鎮有蔬果運銷合作社的業者，在市場內設立「現場農藥殘留檢驗站」，每個月平均檢驗超過1萬1千多件蔬果，要讓民眾購買農產品時，更加安心。

「好，謝謝！」

一大把的青菜，3把只要50元，民眾買得開心，不過，是否有農藥殘留，就不清楚了。

消費者 曾小姐：「這些都認識的啦，認識的固定來買這樣子。」

消費者 江小姐：「這個的話不知道耶。」

台灣的消費者越來越重視食安問題，標榜有食品檢驗機制的生鮮超市，逐漸取代了傳統市場，因此傳統市場也引進了檢驗機制。

「將試劑滴入試管，就可以檢驗出，今天到貨的蔬菜是否安全。」

檢驗員 林彥志：「越慢變黃色，就是它農藥的濃度越高。」

檢測員到蔬菜區採樣，加藥水進行分析，只要40分鐘就能驗出結果，採收後送到批發市場集中檢驗，就是希望能提供消費者，健康無毒的優質蔬果。

蔬果運銷合作社業者 柯國華：「我們這份把關，是一個附加價值，並不會因為說，我們尚青(合作社)有在做檢驗，那就特別的把菜價提高。」

檢驗站的進駐，不僅消費者可以看到農藥檢測的結果，也能透過商品的標示，了解農產品從產地到市場的過程。