【李新隆 台中豐原】

為了解決農業人口衰退的問題，並鼓勵農家子弟返鄉務農，台中市政府前年曾推出「青年加農」政策，獲得不錯的迴響，因此今年再推「中年加農」，要讓中年轉業或退休者也有機會加入農業生產的行列，除了開創事業第二春，更為農業注入一股活水。

溫室裡面種番茄，雖然成本較高，不過產值相對穩定，可說是台灣精緻農業的代表作物之一，台中市農業局2年前特別聘請農業前輩，教導年輕人務農，第一屆結訓的46位學員，有9成已投入農業生產。

台中市農業局局長 王俊雄：「有將近9成的學員，是留在農業的，是沒有跑掉的，所以其實成果來說，是好過於其他以往相關，相類似的計畫。」

農業前輩 巫建旺：「現在經營農業要有一個平台，要有較多人力較多交流，所以青年加農也好，中年加農也好，對學生來說或對陪伴師來說，我們也有機會對外學習，我們也將所知道分享出去。」

由於「青年加農」成果豐碩，因此台中市政府，今年再推「中年加農」，鼓勵46至65歲的中年轉業或退休者，透過農業前輩的培訓，投入農業生產，但沒有過去「青年加農」，每個月3萬元的津貼補助。

學員 紀曉聰：「今年62歲有土地，來參加這個中年加農，是因為退休了，原來的行業已退休了。」

學員 林素蘭：「我覺得農業是比較基本的，因為我家也有一些祖產，所以我希望把這樣的技術發揚光大。」

台中市長 林佳龍：「中年人的條件，雖然跟年輕人，年齡比較長一點，事實上，條件是非常好，甚至有我們相對的優勢，所以我們很期待，台中市成為台灣新農業的基地。」

台中市農業局表示，「中年加農、賢拜陪同計畫」為期1年，目前參加者多以退休者為主，透過專業輔導師傳授農業技能，希望讓中年轉業者能獨立運作，藉此為農村注入新血，同時提升台灣農業發展動能。