為關懷苗栗縣弱勢族群，由苗栗縣議員李文斌自組了志工團隊，專門照顧縣內獨老，急難救助及清寒助學金，將觸角遍及到後龍、通霄及西湖等偏鄉，希望藉由協會集結地方善心資源，將愛轉送給需要幫助的民眾。

志工團隊一早就在廚房裡忙上忙下，大家分工合作，有的炒菜有的裝便當，就是要將這熱呼呼的便當，送到獨居老人手中，不論是愛心便當，協助弱勢家庭喪葬費用，還是清寒獎助金，都是協會志工集結社會善心資源，一起為關懷弱勢努力的成果，協會繼後龍、通霄兩鄉鎮設點後，今年再接再厲，率先在西湖鄉擴點，未來希望能擴及全縣，照顧偏鄉弱勢。

創會榮譽理事長 李文斌：「要在苗栗18鄉鎮設18個點，我們希望在每個鄉鎮，都有一個平台，只要遇到急難求救助，或是弱勢團體，第一時間需要救助，我們每個鄉鎮都有一個平台，第一時間會回報給總會，我們在第一時間趕往現場，幫忙這些需要幫助的人。」

由於協會從民國98年開始，陸續參與苗栗各項關懷弱勢活動，在地方上累積不少口碑，對於這次在西湖鄉設點，更受到地方民眾肯定。

西湖鄉長 古木賢：「我們學生救助部分，這想這個應該也有辦理，我想我們也不妨多聯繫，確實用在刀口上。」

志工 王昌釧：「今後我希望整個西湖鄉裡，弱勢的團體，我們都有志工，有這個平台，我們會協助你們、幫助你們。」

協會目前服務項目，包括愛心物資、急難喪葬補助、獨老愛心便當，及清寒學生教育補助，協會希望，能號召更多志同道合的民眾，一起加入關懷弱勢的行列，讓資源不多的苗栗，能處處充滿社會溫情。