（中央社記者陳政偉台北4日電）總統蔡英文出席青創總會幹部授證典禮，致詞勉勵青創人未來帶領創新，認為政府工作就是把官方與民間的資源整合起來，就像燒柴火一樣，柴薪堆的好，火才燒的旺。



青創總會今天在圓山大飯店舉行第23屆會務幹部授證典禮暨創會45週年啟動儀式，由22屆總會長孫達汶交接給23屆總會長徐煥清。



青創總會邀請到蔡總統擔任新舊任總會長交接監交人，並與立法院院長蘇嘉全、僑委會委員長吳新興、經濟部次長沈榮津、內政部次長邱昌嶽、經濟部中小企業處處長葉雲龍及教育部青年發展署署長羅清水等人，共同參加45週年啟動儀式。



蔡總統對青創總會常年深耕青年創業輔導工作、協助政府推動各項創業政策，表示讚許與肯定，也希望未來在新任會長徐煥清的帶領下，會務可以蒸蒸日上。



蔡總統指出，政府在經濟方面的三大目標就是創新、就業與分配。其中最重要的就是創新，創新做好才能帶來優質的工作機會，也才能進而改善分配。在座的青創人，未來都是帶台灣走向創新經濟的關鍵角色。



她強調，政府正在著手打造支持與創新的環境，未來政府將會修改科技基本法，加強產學研的連結和合作；也會大幅翻修公司法，讓公司開設更簡易、延攬外籍人才更便利。



蔡總統表示，政府將持續鬆綁法規，革新資本市場，讓台灣接軌國際，結合民間的力量，集中火力投資台灣。像政府正在推動五加二產業、數位經濟的創新，水電、交通發展需要的基礎建設，老舊公寓的更新、社會住宅、長照和托育等，都是未來擴大投資的方向。



她認為，政府工作就是把官方與民間的資源整合起來，就像燒柴火一樣，柴薪堆的好，火才燒的旺。期望創業家對未來有信心，一起投資台灣。1060104