六堆風雲傳三部曲 漫畫記錄乙未戰爭客家電視台 (2017-01-04 21:10)
【潘成旺 屏東】
六堆子弟張重金，從2010年開始推出六堆風雲傳三部曲漫畫，前兩部曲分別描述六堆義勇軍對抗朱一貴與林爽文的故事，今年終於推出了第三部曲，張重金利用漫畫的形式，詳述了六堆先民浴血抗日的事蹟，為乙未戰爭的歷史留下紀錄。
「海報的名稱叫作Impossible War，就是這個意思，就是不可能的戰爭。」
張重金用了10年的時間，以文獻正史為基礎，用漫畫敘述了1895年乙未戰爭的故事。
作者 張重金：「在西柵門就是前面那張作品，前面發生最嚴重的衝突，那當時日軍沒有準備，所以日軍那時候的犧牲也比較大，接著敗退之後就是到步月樓，步月樓之後馬上，只差了一天一夜左右，就趕到了火燒庄，火燒庄就完全就淪陷就那一次，全台底定就是1895，結束戰爭就是在火燒庄。」
火燒庄戰役，由大總理邱鳳揚率領六堆先民，浴血奮戰，是台灣抗日的最後一役，漫畫一框一格，像電影般演出客家先民，在乙未戰爭中的犧牲與奉獻。
大總理邱鳳揚後裔 邱照麟：「我從小就有聽過這個故事，今天看到這麼完整的故事內容，感到非常感動。」
作者 張重金：「這次最重要的就是，將我們歷史課本沒介紹到，我們客家抗日的故事，完整的表現出來，這也是藝術與文化表演方面的，可說是一個壯舉。」
出了新書發表之外，在屏東美術館也舉辦「1895乙未抗日漫畫文創特展」，展出時間自即日起至2月24日止，要用一格格的漫畫，帶領民眾穿越時空，去認識百年前發生在這片土地上的故事。
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