【陳文霖 屏東】

台鐵屏東新站正在進行第二期工程，導致前站與後站無法直接貫通，造成旅客出入不便，為因應春節大量的旅客輸運，在地方政府強烈要求下，鐵改局承諾，將會加速工程進度，預計在春節前夕就可以讓旅客從前站出入通行。

台鐵屏東新站目前正在進行第二期的工程，因此旅客必須統一從後站進出，再加上站內動線規畫不良，無障礙設施不足及漏雨等問題，造成民眾抱怨連連。

屏東縣長 潘孟安：「你們在做，現在每天罵市公所罵縣政府，我跟市長的信箱都被塞爆了，我們每天被罵。」

為了紓解民怨，原本6月才會完成的二期工程，鐵改局預計提前於1月24日完工，以免過年大量旅客塞爆車站。

鐵改局南工處副處長 伍育德：「整個門面的話都會出來，整個門面都會出來，行人的話，通通可以前後站，通通可以貫通，這個絕對沒有問題。」

此外鐵改局也承諾，會加蓋防水設施，解決雨天漏水的問題，同時增加4座電扶梯及無障礙設施，讓民眾搭車更方便。