【曾宏智 高雄美濃】

行政院國發會，上星期通過交通部提報「國道10號里港交流道至台28線，龍肚段連絡道路可行性評估報告」，希望透過新建30米路寬的東西向公路，促進地方農產及觀光產業發展，4日上午立委邱議瑩邀集交通部公路總局向鄉親進行說明，但由於規畫的路線沒有延伸到六龜，引起當地民眾強烈不滿。

交通部計畫完成國道10號里港交流道到台28線龍肚段道路，但由於這段東西向公路沒有延伸到高雄六龜的新威大橋段，六龜鄉親對這樣的規畫，相當不以為然。

六龜中興里里長 王茗洋：「這條觀光路線很重要，你道路只開到龍肚，我們六龜就沒有了，這樣對六龜也是沒有幫到忙，我們六龜過年時的車輛很多，塞車的情況也很嚴重，現在如果要做就一次它完成。」

民進黨立委 邱議瑩：「過了高美大橋之後，你其實是可以沿著河岸，做高架到新威，你根本不用考量到什麼河道安不安全，我只要打高架、打基樁，我就可以到新威，而且這也少了很多所謂的土地徵收問題，因為這邊大概都是河川地。」

全長12.23公里的東西向公路造價28.98億元，預計節省用路人16分鐘，負責工程執行的公路總局表示，目前國家財政困難，建議民眾先同意施作，避免預算被挪作它用。

交通部公路總局西濱公路南區工程處處長 賴明煌：「投入快30億它的效益值不值得，所以中央在分配各縣市，各個地方的建設發展，它會朝這個地方去做量化的分析，要不然它純粹是人來決定，要不要做，這樣子坦白講是不公平的，所以我們會去增加它的一個效益。」

公路總局表示，這條新建道路，將來會進行綜合規畫及環境影響評估，預期7年可以完工，而對六龜鄉親，希望路線延長的需求，也會將意見帶回與相關單位研議。