熱刺本賽季前19輪錄得11勝6平2負，暫居積分榜第5位，距離榜首的切爾西有11分之差，本輪碰面是縮小分差的好機會。從交鋒往績來看，熱刺過往切爾西交手10次落得1勝4平5負的慘淡戰績，處於絕對下風，本賽季首次碰面熱刺作客以1-2落敗，本輪迴到主場有復讎動力。本賽季第七輪之前，切爾西還排在第8位，而此後的13輪，他們竟然取得了全勝戰績，這已經追平了英超單季最長的連勝紀錄，這13輪聯賽中打入32球僅丟4 球，其中10場比賽零封對手，本場比賽如果再取三分的話，他們不但將追平阿森納的英超連勝紀錄，而且還將刷新單賽季最長的連勝紀錄。本場比賽特里還將繼續 缺陣，不過佩德羅結束停賽回歸，他將繼續和阿扎爾和科斯塔組成鋒線三叉戟。

愛拼ap888目前開出的歐賠組合是2.90 3.30 2.48，平賠高置切爾西仍受高看，整體看我認為切爾西熱刺分勝負。