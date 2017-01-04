晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。河北大部出現強濃霧，部分地區能見度不足50米，為此，河北省氣象台發佈了大霧紅色預警信號，受大霧影響，河北境內的高速路大量關閉，石家莊11點前航班全部取消。河北省氣象台預計，全省的霧和霾有望減弱消散。

明日重點比賽：

04:15 皇家馬德里 VS 塞維利亞 國王杯第6輪

09:00 公牛 VS 騎士 NBA常規賽

11:30 開拓者 VS 勇士 NBA常規賽

央視收視率：CBA3場進前10 力壓雷霆勇士騎士 詳情>>



禹唐體育公佈了央視體育頻道在上周的賽事收視率排名情況，CBA和NBA加起來共有7場比賽進入收視率前十名，其中CBA佔據了3場比賽，分別排在第3至第5位。

太失望！桑切斯怒摔手套狂吼 這阿森納配不上他 詳情>>



阿森納3-3戰平伯恩茅斯，雖然連進三球扳平比分，可面對實力明顯弱於自己的對手，這樣的結果還是令人失望。如今阿森納本賽季的爭冠形勢已經非常不利了。本場比賽后，轉播鏡頭捕捉到了桑切斯怒摔手套的一幕，恐怕沒有人比他對這樣的結果更失望了。

曝穆帥欲簽一昔日愛將 在皇馬切爾西都用過他 詳情>>



據外媒披露，穆里尼奧考慮在冬季進行一筆出人意料的收購，目標是法國中場拉薩納-迪亞拉。曼聯正在和英超多隊談判，希望將施耐德林賣個高價(紅魔剛拒絕了埃弗頓1900萬和西布朗1800萬英鎊的報價)，與此同時，施耐德林走後，穆帥需要人手來補充厚度，但又不想花太大代價，於是將目光盯在了昔日愛將迪亞拉身上。

伊布7戰6球當選英超12月最佳 力壓領頭羊大將 詳情>>



伊布在12月的7場比賽中打入6球，發揮出色。其中6場英超攻入5球，幫助曼聯取得5勝1負的成績，挽回球隊11月表現不佳的頹勢。曼聯官方祝賀了伊布：恭喜伊布，他當選為PFA12月最佳球員。

C羅新女友曾是商店導購 絕世美人讓C羅一見鍾情 詳情>>



皇馬球星C羅的戀情終於公開了，新女友喬治娜-羅德里格斯高調的和C羅一起出行，在公眾面前亮相。在葡萄牙馬德拉的「CR7酒店」(C羅自己擁有的酒店)，大批粉絲守候，等待C羅的到來。葡萄牙人下了私人飛機，就和女友、隨從們乘車趕到酒店門口，在那裡，C羅滿足了不少球迷的簽名、合影願望。

中超多隊爭奪米蘭神鋒 恆大權健成巴卡潛在下家 詳情>>



據《都靈體育報》、《義大利足球》、《全市場》等多家義大利媒體報導，多家中超俱樂部有意引進現效力於AC米蘭的中鋒巴卡，但目前沒有提交正式報價，廣州恆大和天津權健成為這位哥倫比亞國腳的潛在下家。

昨晚與Master大戰之後 柯潔人生第一次住院了 詳情>>



1月4日，神秘賬號「Master」繼續在野狐圍棋網上挑戰人類高手，而世界圍棋排名第一的人類棋手柯潔沒有再次出戰。柯潔的微博分享了一張輸液的照片，說道「人生第一次住院，拍個照紀念一下」。原來，這兩天柯潔身患急性腸胃炎，今天不得不到醫院輸液治療。

Master速勝韓國趙漢乘 獲勝紀錄擴大至56場 詳情>>



1月4日下午，神秘賬號「Master」（大師）繼續在野狐圍棋網上挑戰人類頂尖高手，第56局的對手是韓國趙漢乘九段，不知是不是受到的震撼過大，本局趙漢乘早早下出疑問手，沒進行什麼抵抗就草草敗下陣來，這樣大師的獲勝紀錄擴大到56場。