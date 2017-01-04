新的一年來臨，全球化時代，就連養生話題也是國際共通，想知道新的一年，全世界正關注怎麼樣的養生關鍵字嗎？根據美國《TIMES》網站報導，掌握以下預估2017會大紅大紫的5大養生主題，今年你也可以當跟得上話題的養生達人啦！

此項調查趨勢主要由「Whole Food Markets」所發表，是由一群專門研究未來趨勢發展的專家以及相關產業的人員所制訂出來的內容，主要分為9大項內容：

一、健康滋補類食品

過去已經很紅的一些原料或是天然食材，今年將以另外一種形式出現在市場上，例如一些含有薑黃粉、馬卡(Maca)以及蘋果醋這類的飲品。

二、副產品的產生

例如原本就很火紅的益生菌，衍伸出像是「益生菌水」這類飲品，或是國外很常食用的「鷹嘴豆」罐頭裡面的水被稱作「Aquafaba」，也是近年來火紅的健康食品。

三、椰子相關食品

椰子油、椰子塔、椰子酥…，今年跟椰子有關的食物推測也會蔚為話題。

四、創意調味品

有些新型的調味品、調味醬也紛紛出現，例如甜菜根莎莎醬、哈瓦那醬(habanero jam)、黑芝麻醬(black sesame tahini)、酥油(ghee)等，或許也會成為你的餐桌新寵兒。

五、日式調味料

日式料理已經火紅了好些年，主要跟它有益身體健康、低脂、低熱量以及養生有關，不過除了眾所周知的壽司、飯糰等，今年特別該關注日式料理常用的佐料，如柚子醋、味噌、芝麻油等。

六、不同原料製成的麵類

誰說義大利麵只能一成不變？現在市面上出現越來越多不同原料製成的義大利麵體，包括無麩質義大利麵、櫛瓜義大利麵（zucchini noodle）、海帶麵條…等。

七、紫色食物

紫色力量今年依舊延燒，紫花椰、紫甘藍、紫米、紫地瓜…任何你想得到的紫色天然蔬果，都是話題度非常高、也具有高抗氧化成分因而對身體非常好的食物喔！

八、更為彈性的飲食風潮

比起完全禁吃蛋、奶的全素食者，現在有個新的名詞出現：「flexitarian」，係指彈性的素食者，或是更廣義的指稱不那麼嚴格的飲食型態，但是可以跟隨個人原則而調整自行飲食模式，不用像過去這麼奉行單一飲食或是嚴格的飲食控制。

九、環保不浪費食材的意識

還記得前陣子在英國風行各大超市的「醜蔬果」運動嗎？呼籲消費者不用再執著於挑選外觀完整無瑕的蔬果，為了永續資源概念，今年也會著重在像是「吃多少買多少」這樣的觀念，避免浪費食材。

由前面所列出的9個大方向而言，也有網站從中選出5個今年將成為長紅關鍵字的健康相關食物：

1. 活性碳－ 活性碳、竹炭擁有獨特的排毒代謝功效，很多家用品例如牙膏、面膜等都有跟活性炭相關的產品。

2.馬卡粉－ 馬卡屬於十字花科家族的植物，同家族的還有花椰菜跟捲心菜，通常會看到的是馬卡粉，內含8種必需胺基酸、鈣、銅、鐵，加入開水中、冰沙、果汁等都可以提振精神、增強能量。

3. 紫色食物－ 如前述，紫色蔬果堪比新一代綠色蔬果更給力，跟其高濃度的花青素有關，有助於預防糖尿病、防失智以及高血壓，營養價值甚高。

4. 植物性蛋白質－ 想要補充蛋白質，又不想吃太多肉？豆類是你的好選擇，還能調節血糖、幫助減重，例如像是黃豆製成的豆漿，更是運動健身完後飲用補充蛋白質的優良選項之一。

5. 益生菌飲品－ 益生菌可以幫助維持良好的腸道環境，而益生菌飲品是最近才剛開始冒出來的話題，包括很多不同形式的補給方式，益生菌片、益生菌粉等等。

重點摘要

2017年預測即將成為超火紅健康話題的關鍵字有哪些？紫色食物依舊火紅，益生菌也榜上有名，以及祕魯來的馬卡粉也成為新寵兒，活性碳則是用於居家健康非常實用的用品之一；另外像是以不同原料製成的麵條、創意多元的醬料，也都是今年不容忽視的養生關鍵～

原文網址 http://www.top1health.com/Article/320/50690