台北2017年1月4日電 /美通社/ -- 一年一度的 CES國際消費電子展已經越來越近，物聯網在持續多年火熱後，仍然是主導本屆CES 2017科技主流。日前，台灣智慧家庭領導品牌弈碩科技，攜手物聯網雲平台供應商 Ayla， 發佈全新WISCON威力控WIFI智慧開關，提前引爆CES智慧開關吸睛戰。

化繁為簡 更輕鬆的現代智慧生活

細數智慧開關的發展歷史，不難發現，20世紀末智慧開關就已經慢慢在醞釀，但是一直沒發展起來，直到近幾年智慧家庭理念、輕鬆生活的主張融入每個家庭，智慧開關才有了較快發展。雖然愛迪生發明了燈泡，帶來了光明，但是隨著科技的發展，傳統開關的便捷性已經逐漸被打破，智慧開關應運而生。對於消費者來說，選擇智慧開關就是為了從容享受科技帶來的便捷，複雜的操作、不切實際的功能以及缺乏人性化的交互設計，都會令用戶望而生怯。

弈碩科技的WISCON WIFI智慧開關正是基於這種理念，循序漸進，致力於打造「安全、便利、幸福感」的開關。 WISCON WIFI智慧開關率先在台灣地區推出了WIFI無線智慧開關面板，不僅擁有時尚精緻的外觀設計，還搭配了LED內嵌開燈狀態的指示燈，幫助用戶打造出超現代感的智慧住宅風格。更重要的是，其通過Ayla物聯網雲平台實現聯網，讓遠程操控、定時排程、APP智慧控制，以及資料安全保護等變得更加智慧。

弈碩科技負責人表示：「Ayla的團隊在物聯網領域有豐富經驗，構建並營運以安全著稱的物聯網平台且屢獲殊榮。作為一家全球領先的企業級物聯網PaaS平台，在幫助我們進入智慧家庭和智慧大樓市場過程中，不僅提供了嵌入式agent、雲服務、手機app服務以及可擴展性的安全服務，還為我們提供了諸多商業模式的參考方案。」

全球趨勢，智慧產業一同升級

目前，全球的智慧城市建設在規模化擴張的同時，已逐漸凸顯出領域重點的聚焦及協同發展的趨勢。德國、美國、日本等製造業大國提出「工業4.0」等產業升級策略，打造智慧工廠。順應世界工業發展趨勢，台灣「行政院」亦在2015年初提出「生產力4.0」戰略，希望通過台灣擅長的資訊通訊技術，突破現階段生產製造業瓶頸，重新創造台灣製造業的新價值。

Ayla聯合創始人、大中華區總裁張南雄表示：「台灣企業在全球擁有廣大知名度，並且在技術及製造領域有著十分明顯的競爭優勢，而Ayla作為一個服務於全球企業的企業級物聯網雲平台，業務網點已經覆蓋了全球多個地區，不僅能夠加速物聯網產品的開發、支援和更新，而且在全球佈局的生態系統和通路優勢與台灣製造業出口結合能夠起到協同升級的效果。在全球數位化革命的浪潮下，由物聯網驅動的萬物互聯已經是勢不可擋的大趨勢和大方向，Ayla期待與更多台灣企業合作，推動台灣產業的轉型升級。」

事實上，除了與弈碩科技共同發布WISCON威力控WIFI智慧開關外，還有多家台灣企業計劃利用Ayla企業級物聯網雲平台全球部署的優勢，在2017 CES展上大放異彩，包括台灣健康管理用品公司Para-Care利用IoT技術打造的監控老年人健康狀況的智慧床墊、台灣勝德國際 (Powertech) 發表的6款物聯網智慧產品等都將於2017年CES亮相 。

關於 Ayla Networks

Ayla Networks是全球領先的企業級IoT雲平台服務提供商，專注於智慧家庭、智慧建築、消費電子、零售和服務提供商等多領域的物聯網解決方案研。公司成立於2010年，總部位於美國加州聖克拉拉，業務服務網點覆蓋歐洲、台灣、日本、中國等全球多個地區。2016年6月公司正式完成安賜資本、三諾集團、賽富亞洲基金、思科、世界銀行集團（World BankGroup）下屬機構國際金融公司（IFC）、線性資本、日本三井財團、Acorn Pacific、Voyager Capital、SJF Ventures等知名投資機構3900萬美元C輪增資。 欲了解更多資訊請至：aylanetworks.com

關於弈碩科技

弈碩科技於1992年以電子開關零件起家，1997年切入電腦散熱器產品設計， 2005年更將產品線延伸至硬碟儲存設備。這期間榮獲國家級及國際級大獎，如臺灣精品獎、臺北國際電腦展創新設計獎、德國iF產品設計獎、及其它歷年來經濟部工業局的優良設計 (Good Design Mark)與金點設計 (Golden Pin Design Award) 等多項肯定。欲了解更多資訊請至：http://www.vizo.com.tw

媒體聯絡人：

Ayla Networks

April Lin

(02)26570525

april.lin@aylanetworks.com

圖片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20170104/0861700079