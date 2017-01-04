▲受惠於景氣轉佳，中油、台電今年的年終獎金逾4個月。（圖／NOWnews資料照）

國營事業受惠於景氣好轉，中油、台電去年的獲利較前年轉佳，中油為2年來首次轉虧為盈，台電更是寫下連續3年獲利的佳績，今年的年終獎金皆上看4.4個月。

去年中油獲利約350億元，是2年來首次轉虧為盈，也是近10年來最好的表現，主要是經濟環境轉好、石化產業景氣回溫。中油董事長陳金德今（4）日表示，中油整體表現較前1年度佳，年終獎金4.4個月有望。

台電方面，去年1至11月獲利412億元，寫下連3年獲利的佳績，主要是受惠於去年國際燃料長期在低檔價位所致，因此年終獎金可望上看4.4個月。