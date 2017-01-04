榮獲韓國兒少戲劇節3大獎 九歌《愛上白雪公主的小矮人》1/7新竹「不兒戲」登場大成報 (2017-01-04 18:01)
【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】
看好戲迎接嶄新的一年！榮獲韓國首爾國際兒童青少年戲劇節三大獎的九歌兒童劇團《愛上白雪公主的小矮人》，將於1/7日（六）14：30、19:30假新竹縣政府文化局演藝廳演出，歡迎大手牽小手，一起來觀賞小孩最喜歡、大人最想看的優質兒童劇！
《愛上白雪公主的小矮人》劇碼在韓國演出非常具有人氣，榮獲首爾國際兒童青少年戲劇節「最佳戲劇獎」、「最佳導演獎」及「最佳表演獎」等三大獎項，並獲得觀眾票選小孩最喜歡、大人最想看的兒童劇第一名;從2001年演出至今已累積九十萬韓國人走進劇場欣賞紀錄，成功帶動青少年、情侶、夫妻、銀髮族看兒童劇熱潮。
九歌兒童劇團團長黃翠華表示，2017年九歌正式邁向30歲，隆重推出《愛上白雪公主的小矮人》別具意義，希望藉由此劇成功演出的經驗，重振台灣兒童劇場魅力，不論是觀眾族群、編導觀點、表演型式都能更加多元、創新及卓越，更重要是希望樹立兒童劇的正確觀念－兒童劇不是兒戲，不是故作可愛狀就是兒童劇。
黃翠華團長更提到，許多大人會問「兒童劇適合談愛情、談死亡、談犧牲、談奉獻嗎?」根據兒童發展，孩子在學齡前就清楚自己的喜好，喜歡或不喜歡誰，想或不想跟誰做朋友，而生、老、病、死、愛情是人生自然定律，黃翠華以身為兒童劇場製作人和教育者表示，戲劇欣賞與戲劇活動能幫助孩子從中了解、學習並體會如何愛、放下愛及祝福愛等，走進劇場，欣賞一齣好戲，是讓孩子學會如何生活的最佳利器。
█演出時間：106年1月7日（六）14:30、19：30
█演出地點：新竹縣政府文化局演藝廳（新竹縣竹北市縣政九路146號）
█購票：兩廳院售票系統(https://www.artsticket.com.tw/)或7-11、全家、萊爾富超商。
█活動詳情：請至新竹縣文化局演藝廳官網(http://fun.hchcc.gov.tw/)查詢；或電洽九歌兒童劇團02-27389859
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