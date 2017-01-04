【大成報記者羅蔚舟報導】響應政府推動生產力4.0政策，發展超過一甲子且旗下擁有元本山、可樂果等知名商品的聯華食品工業公司，與屢獲國際大廠肯定的台灣耐力斯資訊公司（Zionex Inc.）攜手合作，今（106）年全面啟動APS（Advance Planning and Scheduling先進生產規劃與排程）系統專案，更彈性地調度生產作業、優化產能，迎接未來的挑戰，引領台灣傳產食品業邁向新紀元。台灣耐力斯資訊表示，APS系統專案於去（105）年在林口廠舉行啟動會議，並由聯華食品休閒事業部總經理林家齊、協理江志強及台灣耐力斯資訊公司董事長林憲郁博士（Dr. Hunwook Lim）共同主持；林家齊在會中提到聯華食品於1951年從迪化街出發至今已超過一甲子，其市場需求已由最初少樣大量轉變成多樣少量規模。其中還有動態複雜的季節品、專案品和客製品等訂單變化，因此，工廠將藉由耐力斯公司最新的APS軟體來優化生產規劃與調度的效能。台灣耐力斯資訊說明，耐力斯（Zionex）公司是由三位美國麻省理工（MIT）博士於2000年創立迄今已營運16年，多年來持續專注在APS和SCM（Supply Chain Management 生產供應鏈管理）領域，其T³軟體系列產品專業提供APS／SCM的解決方案。包括T3Demand需求預測、T3SupplyNet供應鏈網路規劃、T3Schedule生產排程及T3S&OP銷售與運營規劃平台等軟體。由於早期APS產品運算耗時，往往需好幾個小時，無法回應現今快速變化的市場需求，例如韓國某食品公司舊有APS系統每次運算需花費 2~3小時以上；但改用耐力斯T3產品後只需10分鐘完成，真正軟體引擎運算時間僅約3分鐘，大大提昇客戶的商場應變與決策能力！因此多年來T3產品已成功汰換多家企業的舊有APS系統，包含Samsung和LG等客戶。（圖由聯華食品工業公司提供／聯華食品工業公司與台灣耐力斯資訊公司（Zionex Inc.）攜手合作，今（106）年全面啟動APS系統專案，透過更彈性的生產調度作業優化產能。）