【記者陳昭宗雲林報導】近來氣候因素導致青蒜價格上揚，為有效防制青蒜遭竊，虎尾警分局東屯派出即日起實施「護蒜專案」，確保農民之財產安全，民眾對警察用心，頻頻表示感謝之意。東屯派出所轄區居民務農為多，每年大都是於元月初開始採收青蒜，今年因氣候導致青蒜價格上揚，有些青蒜農民現已開始採收，然種植青蒜大多地處偏僻，所長蔡昆鴻為確保農民辛苦種植之青蒜不被宵小覬覦，已提前規劃護蒜勤務，並向農民實施「防竊諮詢」，此舉深受轄區農民讚賞。分局長張沛銘表示，警分局依據轄區特性規劃專案性防竊勤務，有效防制竊案發生，確保農民財產安全。圖說：青蒜價格上揚，為有效防制青蒜遭竊，虎尾警分局東屯派出即日起實施「護蒜專案」，確保農民之財產安全。（記者陳昭宗拍攝）