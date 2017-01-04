青蒜價揚 虎警啟動「護蒜專案」大成報 (2017-01-04 18:14)
東屯派出所轄區居民務農為多，每年大都是於元月初開始採收青蒜，今年因氣候導致青蒜價格上揚，有些青蒜農民現已開始採收，然種植青蒜大多地處偏僻，所長蔡昆鴻為確保農民辛苦種植之青蒜不被宵小覬覦，已提前規劃護蒜勤務，並向農民實施「防竊諮詢」，此舉深受轄區農民讚賞。
分局長張沛銘表示，警分局依據轄區特性規劃專案性防竊勤務，有效防制竊案發生，確保農民財產安全。
圖說：青蒜價格上揚，為有效防制青蒜遭竊，虎尾警分局東屯派出即日起實施「護蒜專案」，確保農民之財產安全。（記者陳昭宗拍攝）
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