台灣黑熊曲奇餅紅回香港 科技人轉行展雄心大成報 (2017-01-04 18:40)
「曲奇餅一口咬下，強烈的奶油香氣，獨特滑順綿密的鬆酥口感、令人難以抗拒的迷人香氣，和一般餅乾比起來，就是帶有溫度的幸福感。」鴻鼎?子創辦人張育睿回想起以前，為了兩個孩子，經常特地大老遠飛一趟去香港；不然就是四處託朋友代買，甚至上網高價訂購，全家愛餅成癡的程度不難想見。
「香港曲奇餅如此受歡迎，我相信台灣人一定也可以做得到！」擁有加拿大、英國MBA高學歷的張育睿，曾在國內多家知名電子、傳產大廠任職。但在四年前，張育睿突然放棄穩定的工作和優渥的薪水，回到台中老家投入了烘焙業，只為了幫女兒做出健康好吃的餅乾甜點。
一般餅乾都是使用牛油、油脂不少，而我們的發酵奶油讓餅乾吃起來非常酥鬆，幾乎是入口即化。最重要的是，餅乾散發天然的香氣。」鴻鼎?子創辦人張育睿強調，台灣黑熊曲奇餅乾，堅持不添加任何人工香精及香料、無防腐劑、不含泡打粉、不含膨脹劑，迎合現代健康概念。
為了和香港小熊曲奇餅一決高下，張育睿發揮科技人的精神，卯足全力投入研發。特別選用奶油界，被譽為卡地亞的-阿羅利(Allowri)嚴選純天然奶油，再搭配安佳天然發酵奶油。「這款發酵奶油的獨特之處，在於製作奶油的初期，乳脂中加入乳酸菌種攪拌使其發酵後製成，它具有特殊的風味。
相對來說，發酵奶油比較健康。」 鴻鼎?子創辦人張育睿進一步解釋：「因為在發酵的過程中，乳酸菌會吃掉乳脂中的乳糖，使奶油中的乳糖含量較一般奶油低，對乳糖有輕微過敏的人來說，比一般奶油更好。」 將台灣追求卓越、勇於挑戰的精神帶入曲奇餅，台灣黑熊成為最佳代言人，鴻鼎?子創辦人張育睿有信心超越香港，讓台灣人不需要再飄洋過海，再找人代購；要讓香港人甚至是外國遊客，非得來台灣一趟。
圖文說明：台灣黑熊曲奇餅（圖上）紅回香港科技人轉行展雄心。（記者高金次攝）
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