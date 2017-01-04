【大成報記者杜忠聰/臺南報導】春節將屆，五日起，一連二十一天，南紡購物中心館內知名吳家餅店、起司公爵與GODIVA等專櫃，舉辦年節伴手禮超值優惠活動，此外，館內八十二家異國美食餐廳，聯手祭出「超˙超值美味」及「歲末狂歡派對」專案，既可減輕民眾荷包負擔，又能快樂過好年。五日起至二十五日止，南紡購物中心推出年節伴手禮優惠活動，包括奇華餅家的如意禮盒、味芝坊的悅賀禮盒、不二家的團圓聚寶糕及吳記餅店推出的大堅果煎餅禮盒，大堅果煎餅禮盒特選澳洲3A級生豆，以低溫40˚C烘焙四小時而成，將堅果本身的營養與甜味鎖住，吃起來充滿堅果天然的清香與甜味，煎餅本身選用高纖維小麥粉，和入蜂蜜與各式堅果，全程不加一滴水，讓煎餅口感更香脆，搭配鮮奶一起食用，堪稱絕配，每盒原價250元，特價220元，凡消費滿1萬元即享85折優惠。除伴手禮外，南紡購物中心館內大戶屋、晶湯匙泰式主題餐廳及O’LaLe House南洋麵屋等異國美食餐廳，推出平日獨享的「超˙超值美味」活動，週一至週五精心挑選不同的餐點，可天天享用不同驚奇饗宴，位在五樓的O’LaLe House南洋麵屋每週三，推出限量20份的肉骨茶麵，店內招牌肉骨茶麵湯頭以桂皮、丁香等與整粒蒜頭熬煮，喝來清淡爽口，帶有微微中藥味與蒜香，肩排骨軟嫩有勁，啃咬起來相當過癮，麵條亦吸附湯頭精華，口口都能嚐進南洋風味，原價250元，特價168元。此外，歐舒丹咖啡L'OCCITANE Café 推出精選商業晚餐，以南法庭園常見的木格花架(Caillebotis)為設計概念的用餐環境中，享用法式料理，溫暖的金黃色色調揉合自然原木質感，宛如置身普羅旺斯田園，在品嘗美食同時又可感受閒適自在之美，點購每日限定餐點加價80元，即享今日沙拉與歐舒丹咖啡或紅茶(2選1)。