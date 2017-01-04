【大成報記者杜忠聰/臺南報導】自2008年起，延續九年的「洄游舞集」，在各方優秀的年輕舞蹈工作者投入創作中，完成了一部部精彩的舞蹈作品，參與創作共計有17位新生代編舞者創作了31支作品。從「紅鞋子」、「土匪婆」、「臺妹」，到2011年的「流浪女」，藉由女性題材為創作主軸，以母性包容、孕育、強韌的意象，呼應「洄游舞集」兼具傳承、創新、與誕生的旨趣。至2012年起，陸續推出「嫁」、「玫瑰」、「明日的昨日」、「水啊！水啊！」，嘗試以生命課題、環保議題為創作新方向，以提供新生代編舞家更自由的揮灑空間，並激起觀眾更熱烈的共鳴與回響，使「洄游舞集」作品與過往有了截然不同的新風貌。2016年洄游舞集【再‧見– 致 生命中的美好缺憾】由藝術總監廖末喜製作，編舞由洄游舞集創意統籌林宜頻、嵬舞劇場黃程尉、新生代編舞者陳福榮及加入本團多年的舞者蔡佩諭今年也在洄游舞集初試啼聲，此次命題無關乎生命的量(長度)，而是關係到生命的質(品質、質量)。創作靈感尋求自編舞者的生命經驗，舞作內容將更貼切於生活和生命中的感受，深入內心，探索生命力量；別於以往的演出方式，舞臺設計鄭雅黛利用布幔以門作為主體設計理念，概念即為離開一個地方和到達另一個地方，結束及重新開始，人經由門離開，經由門進入，舞作型式為實驗性質較高的開放式舞臺，此次在舞臺設計上突破過去鏡框式的演出方式，可讓舞者更接近觀眾，在與觀眾互動中期許和觀眾一起面對生命缺憾，超越生死的生命意義，見證缺憾的美好。◎舞碼一：無色花 編舞者：林宜頻◎舞碼二：暖。影 編舞者：陳福榮◎舞碼三：不完美 編舞者：蔡佩諭◎舞碼四：沒做 編舞者：黃程尉※「洄游舞集─再‧見 致 生命中的美好缺憾」演出時間/地點：1月6日(五) PM 7:30 臺南文化中心原生劇場1月7日(六) PM 2:30 臺南文化中心原生劇場1月7日(日) PM 7:30 臺南文化中心原生劇場1月8日(日) PM 2:30 臺南文化中心原生劇場※票務諮詢：兩廳院售票系統www.artsticket.com.tw（兩廳院之友享9折優惠）※票價：500元