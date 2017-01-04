廖末喜舞蹈劇場2016年洄游舞集─再‧見大成報 (2017-01-04 19:11)
2016年洄游舞集【再‧見– 致 生命中的美好缺憾】由藝術總監廖末喜製作，編舞由洄游舞集創意統籌林宜頻、嵬舞劇場黃程尉、新生代編舞者陳福榮及加入本團多年的舞者蔡佩諭今年也在洄游舞集初試啼聲，此次命題無關乎生命的量(長度)，而是關係到生命的質(品質、質量)。創作靈感尋求自編舞者的生命經驗，舞作內容將更貼切於生活和生命中的感受，深入內心，探索生命力量；別於以往的演出方式，舞臺設計鄭雅黛利用布幔以門作為主體設計理念，概念即為離開一個地方和到達另一個地方，結束及重新開始，人經由門離開，經由門進入，舞作型式為實驗性質較高的開放式舞臺，此次在舞臺設計上突破過去鏡框式的演出方式，可讓舞者更接近觀眾，在與觀眾互動中期許和觀眾一起面對生命缺憾，超越生死的生命意義，見證缺憾的美好。
◎舞碼一：無色花 編舞者：林宜頻
◎舞碼二：暖。影 編舞者：陳福榮
◎舞碼三：不完美 編舞者：蔡佩諭
◎舞碼四：沒做 編舞者：黃程尉
※「洄游舞集─再‧見 致 生命中的美好缺憾」演出時間/地點：
1月6日(五) PM 7:30 臺南文化中心原生劇場
1月7日(六) PM 2:30 臺南文化中心原生劇場
1月7日(日) PM 7:30 臺南文化中心原生劇場
1月8日(日) PM 2:30 臺南文化中心原生劇場
※票務諮詢：兩廳院售票系統www.artsticket.com.tw（兩廳院之友享9折優惠）
※票價：500元
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