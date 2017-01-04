【大成報記者杜忠聰/臺南報導】2017年1月4日－春節將至，近年來因小家庭人口少、料理年菜費工耗時，越來越多民眾選擇添購飯店年菜外帶，輕鬆過新年。香格里拉台南遠東國際大飯店醉月樓推出「金雞報喜‧新春滬式團圓年菜」外帶套組，以江浙風味打造六人份的豐盛年節佳餚，每組11,989元，讓消費者於家中即可享用五星級美饌；其中「香芋羊肋排」及「至尊佛跳牆」更是大受美食評審青睞的獲獎年菜，千萬別錯過！1月20日前預訂可享優惠價10,888元。另有多款單點美饌、佛跳牆、年節禮盒可供選擇，訂購專線 (06) 702 8878。「金雞報喜‧新春滬式團圓年菜套組」醉月樓許忠賢主廚傳承三十年的江浙絕妙好滋味，嚴選食材，打造豐盛的「金雞報喜‧新春滬式團圓年菜套組」包含醉月五福大拼盤、松阪麻油野生蝦、花雕白玉野生魚卷、燒汁香芋羊肋排、雙蟳荷香米糕籠、菩提佛跳牆、香饌臘味蘿蔔糕、團圓甜八寶芋泥，共五菜一湯二點心；主廚更細心考量份量，選擇適合現代家庭的六至七人家庭合菜為主，亦提供單點選擇。主廚特別推薦的「燒汁香芋羊肋排」以江蘇經典名饌煎香芋為靈感，特選台灣大甲芋頭，以秘製手法先蒸後炸，再搭配以獨門醬汁細火慢煨的澳洲小羊肋排，可一次品嚐外酥內的軟芋角與軟嫩羊排；喜愛江浙口味的饕客更不可錯過「花雕白玉野生魚卷」，使用新鮮鸚鵡魚，以蝴蝶刀法細雕成片，包入由草蝦、花菇等食材手打而成的百花漿，再以冬瓜薄片與時蔬裹製水晶卷，最後選用十年造藏的陳年花雕蒸熟，為鮮甜海味伴入柔潤酒香。經典「佛跳牆」及「年節禮盒」再升級，搶攻頂級商機今年更首度推出三款經典佛跳牆，不僅兼顧菜色多樣化，更可滿足全家用餐份量需求，每盅單點2,888元至6,888元。其中上海風味的獲獎年菜「至尊佛跳牆」集頂級食材之大成，嚴選金華火腿與老母雞慢火細熬八小時製成的濃厚湯底，再結合極品黃金鮑、婆參、干貝、虎掌、花膠、魚唇、螺頭、巴西菇等食材，為主廚大力推薦的上品，湯醇味厚，貴氣又大方！另外，為迎合年節送禮需求，延續歷年熱賣經典X.O.醬「醉月御醬禮盒」之外，再推出兩款全新中西合併的「富貴幸福雙層禮盒組」，每組988元至1,688元。以上年節商品，最後訂購日期為1月25日；「金雞報喜‧新春滬式團圓年菜」外帶套組1月20日前預購再享優惠，提貨日為1月27日上午9:30-10:30或下午3:30-4:30兩時段，更多詳情請洽醉月樓 (06) 702 8878。