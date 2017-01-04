圍協主席王汝南：基本肯定是阿爾法圍棋重出江湖北京新浪網 (2017-01-04 20:23)
王汝南
中國圍棋協會主席王汝南1月4日晚在「晚報恆源祥」杯第30屆全國業餘圍棋錦標賽開幕式上表示，基本上可以肯定是阿爾法圍棋新版本重出江湖，職業棋手竟然沒開和，今後要更多藉助、學習人工智慧，讓圍棋有新發展。
晚報杯30周年之際在北京江西大廈隆重開幕，媒體界、棋界等大腕雲集，新老朋友歡聚一堂。北京晚報總編輯張冬萍，中國圍棋協會主席王汝南，中棋股份董事長呂會民，前國家體育總局副局長、前中國奧委會副主席馮建中等先後致辭。
王汝南主席在開幕式上表示，圍棋迎來發展的好時機，尤其是人機大戰引發熱度。最近，基本上可以肯定是阿爾法圍棋新版本（Master）重出江湖，圍棋界關注度不亞於去年三月份的人機大戰。現在它已經在網上贏了五六十盤，我們職業棋手竟然沒開和，這種衝擊力不可謂不大，對職業圍棋一定是個衝擊。
但很快我們就要適應這個新常態，今後我們要更多藉助、學習這樣的人工智慧，讓圍棋有新的發展，提高水平。承認科學的力量一點也不丟臉，下不過機器，不代表人類之間的圍棋交流會減弱。
在座各位業餘高手，今後藉助人工智慧的幫助，說不定以後很快能打敗職業高手。我代表中國圍棋協會，感謝恆源祥等方方面面，把第30屆晚報杯辦的這麼好，新老朋友相聚一定會非常高興。
（李新舟）
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