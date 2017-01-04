日本證券監管部門懷疑東芝虛報利潤400億日元北京新浪網 (2017-01-04 20:10)
新浪科技訊 日期:1月4日晚間消息，日本《朝日新聞》今日援引知情人的消息稱，日本證券交易監督委員會（以下簡稱「SESC」）懷疑東芝存有虛報利潤的行為。
該報導稱，SESC懷疑東芝在截至2014年3月的三個財年中，虛報了約400億日元（約合3.39億美元）的利潤。目前，東芝尚未對此發表評論。受此影響，東芝股價在今日早盤交易中曾一度下跌6.9%。
在宣布可能對能源部門進行數十億美元的資產減記后，東芝股價在過去的一周已經承受著不小的壓力。在此之前，東芝剛剛擺脫2015年的會計醜聞。
2015年5月，東芝傳出財務醜聞。調查結果顯示，在2008年至2014年間至少誇大運營利潤1518億日元（約合12億美元）。
雖然在早盤交易中一度下跌6.9%，但東芝股價在中午時分出現發彈，一度上揚2.3%至289.6日元。
東海東京證券（Tokai Tokyo Securities）分析師石野雅彥（Masahiko Ishino）表示，由於眾多的負面消息，東芝股價已受到懲罰。投資者當前關注的是與東芝業務相關的利好因素，如半導體業務。
富國銀行分析師近日表示，2017年全球晶元市場將恢復元氣。受此影響，主要半導體公司股價都出現了上漲。其中，美光股價周二上漲2.9%，日本Sumco公司上漲3.3%。（李明）
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