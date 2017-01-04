新浪科技訊 1月4日消息，智能共享單車平台摩拜單車今日宣布完成D輪2.15億美元的股權融資。騰訊、華平投資領投本輪，新引入的戰略和財務投資者包括攜程、華住、TPG等；紅杉、高瓴等現有股東均跟投本輪融資。華興資本為摩拜單車提供共享單車行業的獨家財務顧問服務。

對此，摩拜單車CEO王曉峰接受新浪科技採訪，回答了關於摩拜單車未來發展等方面問題。

以下是採訪內容：

新浪科技：能不能透露一下摩拜單車目前的估值？

王曉峰：現階段不太在意估值的問題，我們還是一個創業公司。

新浪科技：現在有很多關於智能單車被盜、盜搶佔的情況，這方面摩拜單車如何考慮的？

王曉峰：做智能單車這件事目前還找不到趟過路的公司，防盜防損的事情只是極端的例子，愛護的人居多。我們想到會用系統性方法去解決，也會跟不同的政府部門合作，我們會提供線索，幫助破案。在成都有人把車塗成銀色，我們還是找到了，就是通過政府技術和宣傳手段。我們還是希望靠用戶的監督減少防盜，提高整個的社會文明程度，其實通過摩拜單車能夠折射出很多社會現象，很多時候推動了好的事情發生。

新浪科技：目前是否已經有盈利模式？

王曉峰：你做一家創業公司，你要做的事情很多，很多時候跟外部競爭有關係，大家都在問有沒有造血能力？如果產品在還不到一年的時間，太著急去盈利，會失去去做一件偉大公司的機會。儘可能少去打擾用戶，贏得足夠資金去贏得用戶是現階段我們要做的事情。

新浪科技：本輪融資方包括騰訊、攜程等，是否後續跟這些投資方有合作？

王曉峰：很多業務在談，後續會跟大家有合作。無論是騰訊還是華住，資源都很豐富，除了財務投資之外，我們更希望引進更多戰略投資方，後續我們還會公佈更多戰略方。

關於海外業務，我們不想把不成熟的產品投放市場，入駐海外市場，要考慮的問題很多，我們看中的是能否能服務更多的人，現在中國企業出海是不方便的。

新浪科技：融資的資金用戶什麼方面？

王曉峰：我們在資金儲備上是夠的，數億計的美金，我們有能力去做更多的車，在去年12月的時候，單個省市是12萬輛，吸引更多更好的人加入我們。

新浪科技：關於下一代摩拜單車的產品，會向哪個方面發展？

王曉峰：未來的研發方向：更輕、更方面、更穩定、更舒適。聚焦到車和鎖方面。讓用戶用戶更加喜歡我們。逐漸去改善智能鎖的一些問題。

新浪科技：有沒有考慮收購自行車廠商？

王曉峰：暫時這方面想法。

新浪科技：未來我們跟政府的合作方式將在哪幾個方面？

王曉峰：我們希望打通兩三四公里交通需求，其實變得多少會有社會屬性，這樣更政府的結合會很多，車輛維護、停車點、幫助城市做規劃等。去年的時候，上海的城市規劃院，把摩拜單車考慮其中，我們也給政府提供一些數據分析，比如：到底霧霾跟騎行有什麼關係？在北京有大量的用戶做了分析，無論是城市規劃和道路規劃方面，我們都在做積極的嘗試，我們要花時間逐步的溝通，未來我們會根據用戶習慣，去減少更多四輪汽車的出行。

新浪科技：未來智能單車的政策？

王曉峰：城市的道路資源是有限的，摩拜單車做的事情跟政府的思路是一致的。

新浪科技：明年摩拜單車對於國際和國內市場的投入比例？

王曉峰：中國市場毫無疑問非常重要，但是我們本來創建這家公司就是不為了只著眼於中國。未來，我們會進駐更多中國城市。同時也不會放棄拓展國外城市的腳步。