元太CES發表全球最大電子紙顯示器中央社 (2017-01-04 20:01)
（中央社台北2017年1月4日電）電子紙龍頭E Ink元太科技（8069）在2017消費電子展發表，42吋手與筆雙用輸入型薄膜電容式觸控模組的電子紙顯示器，是可量產的主動矩陣式電子紙顯示器中最大尺寸，預計3月底前量產。
元太科技指出，具手與筆雙用輸入型觸控功能的42吋電子紙顯示器展現技術能力，適合做為互動式電子白板，或用於公共資訊服務業、零售或交通運輸業等行業的數位電子看板解決方案。
另外，新產品具備E Ink電子紙的特點，包括在多種照明情況下仍然清晰可讀，同時具有電子紙的雙穩態特性，即使在沒有電力狀態下，依然可以清楚顯示圖像和文字。
元太強調，電子紙顯示技術具低持有成本的特性，因為電力需求，及運營成本非常低，並且可以搭配獨立供電系統共同運作。42吋電子紙顯示器一樣具備輕、薄特性，安裝與維護都很容易。
E Ink元太表示，42吋電子紙顯示器將首先應用在QuirkLogic公司出品的Quilla，這是全球第一款具連網功能的電子紙數位白板（eWriter），由E Ink與QuirkLogic進行客制化合作開發而成，這個可攜式的書寫白板是一項具革命性的開創式產品，它提供如同寫在印刷紙張上的書寫體驗。
電子紙顯示器是環保綠色產品，它的耗電量極低，可搭配太陽能發電系統，在欠缺電力基礎設施的區域也能方便使用，即使發生斷電情況，畫面仍然可以清晰顯示。
最新的42吋電子紙顯示器結合手與筆雙用輸入型薄膜式電容觸控模組，可用多指觸控滑動，也可用觸控筆書寫滑動，書寫的手感就像在紙上寫字一樣流暢，無論筆尖指在那個點都可以寫字。
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