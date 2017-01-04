櫃買中心通過迅得機械申請上櫃案中央社 (2017-01-04 20:00)
（中央社記者韓婷婷台北2017年1月4日電）證券櫃檯買賣中心4日召開上櫃審議委員會，通過迅得機械（6438）申請上櫃案。
迅得機械主要從事自動化設備及其相關產品之製造與銷售，申請時資本額新台幣4.62億元，董事長為官錦(方方土)，推薦證券商有台新綜合證券、國泰綜合證券、華南永昌綜合證券、凱基證券及康和綜合證券。
迅得機械104年度合併營業收入為2.38億元，稅後淨利為2.51億元，每股盈餘為5.41元。105年前3季合併營業收入為16.11億元，稅後淨利為1.10億元，每股盈餘為2.38元。
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