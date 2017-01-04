（中央社記者黃麗芸台北 4日電）夏季供電恐現缺口？台電擬在桃園大潭電廠建置2部緊急發電機組並提出環差案，卻遭環保署初審決議應重做環評；台電今天表示，將補強說明及澄清，以爭取在1月環評大會通過。



為穩定今年夏天供電需求，台電提出緊急發電設備採購方案，經行政院批准「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」採購案預算後，確定由奇異公司得標，目標要在今年7月1日起併聯供電，規劃將安裝在桃園大潭電廠，並向環保署提出大潭電廠環差案。



不過，環保署今天舉行「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告（燃氣單循環緊急發電計畫）」專案小組初審會議，環評委員審查認為，當初通過是用效率較好、較乾淨的複循環機組，現在卻改為單循環機組，整個計劃都變了，最後初審決議「台電需重做環評」。



台電發言人林德福受訪表示，將先行了解環評委員們的相關意見，再進行相關資料補強及澄清，將會在1月舉行的環評大會作完整說明，尋求委員們的支持，爭取通過。



大潭緊急發電機組為趕在7月運作，最晚2月一定要動工，時程是否受延宕影響？林德福說，只要環差案通過，將會努力加快腳步，希望能依原規劃時程在7月供電，2部燃氣機組預估可供電60萬瓩。



對於外界憂心今年供電危機恐現？林德福表示，緊急發電機組僅是供電的其中一環，台電後續仍將加強管控穩定供電，同時也會抑低用電需求量，雙邊平行進行。



台電董事長朱文成去年底受訪時曾說，由於核一、核二各有1機組停機，若扣除核一2號機和核二1號機供電量，明年供電備轉容量率要保持在6%，可能不容易，但會盡力維持穩定供電；但如今台電還要面對大潭緊急發電機組環差案添變數，加上台塑麥寮電廠今年換照問題，今夏穩定供電挑戰相當大。1060104